Finał "Tańca z Gwiazdami" już w najbliższy piątek! "Zapadła decyzja o PRZYSPIESZENIU finałowego odcinka"

W ostatnim czasie w Tańcu z Gwiazdami nie brakuje zawirowań. Jakiś czas temu przez konieczność poddania się kwarantannie z programem pożegnali się Bogdan Kalus, Lenka Klimentowa i partnerujący Annie Karwan Jan Kliment. Wokalistka zatańczyła w towarzystwie całkiem nowego partnera, jednak jej występ nie przypadł do gustu widzom i tego samego wieczoru pożegnała się z show. Niespodziewanie produkcja postanowiła za to przywrócić do programu Sylwestra Wilka.