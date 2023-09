Finalista "MasterChefa" POBITY do nieprzytomności! "Życie jest kruche"

Damian Sobek brał udział w 6. edycji programu "MasterChef". Udało mu się dotrzeć do finału. Choć od jego występu w show minęło już sześć lat, kucharz nadal cieszy się sympatią widzów. Ostatnio do fanów Damiana dotarła niepokojąca wiadomość. Mężczyzna został pobity na jednej z chorzowskich ulic.

Damian Sobek z "MasterChef" został napadnięty na ulicy

Szedł do sklepu, kiedy zaczepił go nastolatek z prośbą o papierosa. To, co wydarzyło się chwilę później, mogło zakończyć się tragedią. Jak donosi serwis "Tuba Chorzowa", Sobek został kopnięty w klatkę piersiową, a w wyniku dalszego pobicia stracił przytomność. Napastnicy mieli zabrać mu zegarek i pieniądze. Łączne suma strat wynosi około 5600 złotych.