Finansista, syn prawnika i dawna miłość siostry Kate Middleton. Kim był Thomas Kingston?

We wtorek Pałac Buckingham przekazał smutne wieści o nagłej śmierci Thomasa Kingstona , męża Lady Gabrielli Kingston i zięcia księcia Michaela z Kentu . Mężczyzna zmarł w wieku zaledwie 45 lat, a w sprawie już przeprowadzane jest specjalne dochodzenie. Na razie wstępnie wykluczono udział osób trzecich, a król Karol III i jego małżonka zostali już poinformowani o sprawie.

Finansista i dawna miłość siostry Kate Middleton. Kim był Thomas Kingston?

Thomas Kingston w 2019 roku poślubił Lady Gabriellę, która zajmuje obecnie 56. miejsce w linii sukcesji do brytyjskiego tronu. Para ślubowała sobie miłość i wierność w kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor, a na weselu pojawili się m.in. królowa Elżbieta II, jej mąż książę Filip oraz książę Harry. Choć obracali się wśród royalsów, to na co dzień wiedli normalne życie.