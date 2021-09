Flesz Fashion Night. Katarzyna Warnke KUSI POŚLADKAMI w odważnej stylizacji (ZDJĘCIA)

W czwartek celebryci mieli kolejną okazję do zapozowania na ściance. Chodzi o wydarzenie Flesz Fashion Night , które przyciągnęło chcących zaprezentować szykowane od kilku dni stylizacje koneserów mody,

44-latka postanowiła założyć na siebie welurowo-tiulową czarną suknię na jeno ramię. W kreacji Kasi nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdy nie to, że jej część na poziomie pupy prześwitywała na tyle, że zebrani mogli oglądać zarówno jej majtki, jak i pośladki.

Aktorka z zaangażowaniem pozowała przed obiektywami fotoreporterów tak, by doskonale było widać jej prześwitującą bieliznę. Dbała więc o to, by ustawiać się głównie bokiem bądź tyłem.