Fotograf pokazał, jak DZIŚ mogłaby wyglądać księżna Diana. Internauci podzieleni: "Absolutnie nie" vs. "Niesamowite" (FOTO)

Księżna Diana była pierwszą żoną króla Karola III oraz matką księcia Williama i księcia Harry'ego. Dzięki swej życzliwości, towarzyskości i otwartości została zapamiętana jako królowa ludzkich serc. Księżna zginęła 31 sierpnia 1997 roku w tragicznym wypadku w Paryżu. Samochód, którym jechała z Dodim Al-Fayedem, próbował zgubić fotoreporterów. Na skutek pościgu pojazd uderzył w tunelowy filar. Podobno księżna przez chwilę była jeszcze przytomna i powtarzała do paparazzi: "Zostawcie mnie w spokoju".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Małgorzata Rozenek o nowym programie w TVN-ie: "Będzie o mężczyznach"

Choć w czwartek minęła już 26. rocznica śmierci pierwszej żony Karola, to królowa ludzkich serc nadal pozostaje w pamięci Brytyjczyków i nie tylko. Turecki artysta Alper Yesiltas postanowił pokazać, jak dzisiaj mogłaby wyglądać Spencer. Spreparowane zdjęcie przedstawia Spencer z siwymi włosami, która ma ok. 60 lat. Na jej twarzy widnieją liczne zmarszczki. Choć kobieta została postarzona o blisko 30 lat, to nadal posiada swoje pełne czułości spojrzenie.

Artysta stworzył aktualny portret księżnej Diany. Tak dziś mogłaby wyglądać

Internauci byli zachwyceni portretem i nie szczędzili na Instagramie pochlebnych komentarzy.

Wow, absolutnie fantastyczne!; Mam dziwne uczucie patrząc na te zdjęcia. Widząc tych ludzi, jakby ruszyli dalej ze swoim życiem. To jest niesamowite; Uwielbiam to; Niesamowite; Piękne. Absolutnie genialne; Jednocześnie dziwnie pocieszający i szokujący; To jest piękne i smutne jednocześnie - pisali internauci.

Pojawili się jednak i tacy, którzy stwierdzili, że Diana z pewnością lepiej by się prezentowała niż wersja ze zdjęcia. Niektórzy zwrócili uwagę na to, że dbałaby o swoją skórę, więc zapewne nie ma szans, by widniało na jej twarzy tyle zmarszczek.

Absolutnie nie; Diana nie wyglądałaby tak staro, a jej włosy byłyby o wiele ładniejsze. Nie byłyby białe, a nada blond; Diana używałaby kremów z filtrem; Myślę, że księżna byłaby bardziej elegancka, z lepszą kondycją skóry i bez białych włosów - pisali.

A wy co sądzicie?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.