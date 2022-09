Franciszek Pieczka nie żyje. Miał 94 lata

555 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Myślę, że coś po śmierci istnieje. Mam depresję, kilka dni temu w nocy, myslalam, że moje myśli mnie zabiją, było mi duszno, chciało mi sie wyć i to uczucie wszechogarniającego smutku i beznadziei. W końca zasnęłam. I przyśnił mi się mój zmarły przed 10 laty ojciec... uspokoiłam się, jego obraz mnie jakby ukoił, wyciszył, odetchnęłam i potem ktoś we śnie wykrzyczał moje imię, nie rozpoznałam czyj to głos. Ale to był taki krzyk jakby miał na celu mi pomóc, mnie wytrząsnąc z tego strasznego stanu, żebym doświadczyła ulgi. Pomogło, obudziłam się w lepszym humorze, przynajmniej zaczelam spokojniej oddychać tej nocy. Coś tam jest ludzie :) (PS. Nie biorę żadnych leków, jestem czysta)