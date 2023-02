Francuski pisarz został nagrany z prostytutkami! Teraz chce zablokować film

Alicja 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Te nagrania są jeszcze większymi hardcore'ami niż to co opisywał w swoich książkach? No to grubo, nie dziwię się, że chce to zablokować, bo będzie to godzić w jego godność. Naprawdę myślał, że będąc tak popularnym pisarzem nie czekają na niego takie pułapki jak nagranie z ukrycia?