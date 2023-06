Franka ZNIKNIE z "M jak miłość"? Aktorka opuszcza Polskę! "Trochę w to nie wierzę..."

"M jak miłość". Franka zniknie z serialu po wakacjach?

Dla uspokojenia dodajmy, że Kachlik aktualnie nagrywa nowe sceny do odcinków emitowanych po wakacjach. Co wydarzy się dalej, tego nie wiadomo. Aktorka poinformowała bowiem, że opuszcza Polskę i wylatuje do Los Angeles.

Za trzy tygodnie wylatuję do Los Angeles. Kilka dni później mam premierę mojego debiutu fabularnego - "The Modelizer" w Hollywood. W międzyczasie konferencje prasowe, sesje zdjęciowe i spotkania z agentami. Trochę w to nie wierzę, a trochę przypominam sobie jak trzy lata temu wygrałam duży międzynarodowy casting i poleciałam w środku pandemii na dwa miesiące do Hongkongu, gdzie mieliśmy zdjęcia do filmu. Obłęd i przygoda życia. Trzymajcie za mnie kciuki albo dajcie unfollow - napisała Dominika Kachlik na Instagramie.