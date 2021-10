Friz kupił Wersow pierścionek zaręczynowy za BAJOŃSKĄ SUMĘ!

Faceci 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dzis w klubach tylko zakompleksieni faceci co zeby zakryc swoje kompleksy zrobili sobie tatuaze ale tylko wtedy gdy byly modne w ich srodowisku, zapuscili brody bo to dodalo im meskosci i poszli na silke. Dzis jak klony jeden z drugim na sztucznie rozdmuchane ego i zapomnial juz jak mozna zyc fajnie i normalnie. Tragedua dzis ale to tez wina tych insta panienek co im sie pozwalaja ....ać W klubach teraz to taki czlowiwk ktory kazdego wyzywa od pe..łów a sam biega z torebka na ramie a w wiezieniu zabawia sie z chlopcami. Słowik tez mial w wiezieniu kochanaka i nawet mu kupowap prezenty i traktowal jak swoja kobiete. Ot takie to charakterniaki ;). Kibole to takie slabeusze psychiczne tylko w grupie z kolegami i j3dno co sie liczy to meskosc w miesniach a w zyciu to najczeaciej fajtlapy nie majacy wiele. A do tego te uch torebeczki na ramie hahah