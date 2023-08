Friz wypuścił wody witaminowe. Fani twierdzą, że SKOPIOWAŁ youtubera z USA! "Zero własnego pomysłu..." (FOTO)

Kiki 32 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Media społecznościowe powinny być dostępne dla osób od co najmniej 18 roku życia, takie marketingowe twory jak Frizz robią dzieciakom wodę z mózgu, a rodzicom czyszczą portfele. Rośnie nam społeczeństwo słabeuszy i cwaniaków, co do normalnej i uczciwej pracy nie pójdą, nie będą mieć obowiązków, tylko czekają na łatwy hajs z bycia influenserem.