Fryderyki 2020 rozdane. Wśród nagrodzonych Dawid Podsiadło, Taco Hemingway i Natalia Nykiel

Tak gdyby ktos jeszcze sie zastanawial, dlaczego nasza muzyka nie jest w stanie wybic sie za granica, popatrzecie na nasze 'gwiazdy'. Zero charyzmy, te same twarze od 30 lat, wielka ideologia i znaczenie przypisywane muzyce rozrywkowej, bycie na sile alternatywnym. My nie potrafimy robic dobrej, nosnej muzyki i to jest przykre. Zblazowane nagrody dla zblazowanego towarzystwa wzajemnej adoracji.