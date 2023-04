Fryderyki 2023. Ewa Bem ze łzami w oczach wspomina ukochaną córkę

Zobacz także: "The Voice of Poland": Dudziak zaskoczyła Górniak. Wyznanie koleżanki ją zawstydziło

Ewa Bem zadedykowała nagrodę zmarłej córce

Ewa Bem była mocno poruszona statuetką, a w oczach zaczęły pojawiać się łzy wzruszenia . Zdradziła, że długo przygotowywała się do tego momentu i zastanawiała się co chciałby powiedzieć.

Jeśli jeszcze pozwolicie, to chciałam powiedzieć dedykację. Tutaj wprowadził mnie na scenę Mateusz "Vito Bambino" i bardzo mu za to dziękuję. Zrobił to wspaniale. Zaprosił mnie do udziału w jego ostatniej płycie i... jestem tam. Także moi mili dziękuję za całokształt, ja jeszcze będę nad tym całokształtem pracowała kiedyś. Ale dedykuje swojego Złotego Fryderyka Dindiemu, Pameli i Gabryśce. Dziękuję - powiedziała artystka.