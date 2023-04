Fryzjer zafundował Marcie Żmudzie Trzebiatowskiej jasną PLATYNĘ I ODROSTY. "W życiu nie będę tak chodzić!" (FOTO)

Marta Żmuda Trzebiatowska spełnia się w roli aktorki od 20 lat. Jej zawód wymaga od niej nie tylko wczuwania się w różne postacie, ale również godzenia się nietypowe charakteryzacje. Artystka musiała zmieniać swój wygląd do wielu ról, ale jeszcze nigdy nie wymagało to od niej tak drastycznej zmiany fryzury .

Marta Żmuda Trzebiatowska wyszła od fryzjera z jasną platyną i odrostami

Aktorka nie ukrywała, na co zamierza się zgodzić. Po wizycie w salonie fryzjerskim pochwaliła się efektem końcowym. Tego raczej nikt się nie spodziewał. Nowa odsłona Marty Żmudy Trzebiatowskiej ma być częścią charakteryzacji do jej nowej roli.

Słuchajcie, to jest naprawdę szok. Byłam już blondynką, ale nigdy tak jasną. Tak, jak wam powiedziałam, zmiany są częścią mojego zawodu i absolutnie się ich nie boję. Fajnie, że mogę się dla was zmieniać. Fajnie, że są jeszcze odważni reżyserowie, którzy proponują mi takie role - powiedziała w nagraniu.

Aktorka wyznała, że osobiście nigdy nie zdecydowałaby się na taki kolor i nie wyobraża sobie zostawić go na stałe

Muszę się bardzo przyzwyczaić. Bardzo się cieszę z takiej zmiany wizerunku na maksa. Oczywiście w życiu nie będę tak chodzić , ale do roli mi to super pasuje - stwierdziła na Instagramie.

Marta Żmuda Trzebiatowska zdradziła, że to nie koniec zmian. Wyjawiła, że trzymała to w tajemnicy przez pół roku. Dlatego zachęca, aby śledzić jej konto w social mediach, ponieważ wkrótce wyjawi więcej szczegółów.

To nie koniec niespodzianek , które dla was mam, w tym tygodniu jeszcze was zaskoczę - zapowiedziała.