Fryzjerski dramat tiktokerki. Marzyła jej się metamorfoza, z salonu UCIEKŁA Z PŁACZEM! Musiała jeszcze dopłacić... "Co oni ci zrobili?!" (WIDEO)

Kurde nie ma co się śmiać. Ja ja rozumiem bo niedawno byłam w podobnej sytuacji. Nie wiem jakim cudem ale po wizycie u mojej fryzjerki u której chodziłam od lat byłam zrozpaczona. Miała zrobić tylko odrost, gdzie miała zapisany kolor a efekt był tragiczny. Zupełnie inny kolor ciemny, po prostu totalnie inny. Przyjechałam do domu z płaczem. Najgorsze że to jakieś 4 miesiące po ciąży. Chciałam się doprowadzić do jakiegoś ładu psychicznego i fryzjer miał między innymi być częścią tego planu. Byłam załamana. Za wizytę zapłaciłam jakieś 500zl. Mój facet jak widział w jakim jestem przez to stanie znalazł fryzjerkę która zgodziła się to naprawić. Pojechaliśmy wszytko w miarę ogarnięte wiadomo ciężko po kimś poprawiać robotę. Ale wiecie co zrobiła. Stwierdziła że mam za dużo włosów, bo faktycznie mam bardzo gęste, powiedziała że je przerzedzi. Zgodziłam się bo myślałam że je pociemnieje gdzieś głębiej w tej gęstwinie. Ok zapłaciłam znów prawie 600zl. Wiecie jaki był szok jak w domu zorientowałam się że ona mi placki łyse powygalala. Takie randomowe placki pomiędzy włosami. Nie widać tego bo mam bardzo gęste te włosy ale jak to odrośnie do długości którą mam to jest jakieś 5 lat! Kolejna załamka plus do tego depresja pociazowa. No nic starałam sobie mówić że dam radę psychicznie to przetrwać.cala ta Sytuacja miała miejsce w sieci salonów we Wrocławiu. Nie mieszkam w PL i po powrocie do kraju gdzie mieszkam postanowiłam znaleźć jakąś fryzjerkę na stałe. Olałam już ten Wrocław choć robiłam tam włosy od 15 lat. Znalazłam dziewczynę której też coś nie poszło. Zrobiła mi za jasny odrost ale od razu to widziała i powiedziała żebym wytrzymała tydzień i mi to poprawi. Faktycznie w końcu jest super. Ale jak zobaczyła te wygolone placki to się głowę łapała i robiła zdjęcia bo nie mogła uwierzyć że niby fryzjer jest w stanie zrobić coś takiego i co nim kierowało.