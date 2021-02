Gabriel Seweryn oskarża Magdę Gessler o PRZYWŁASZCZENIE FUTRA za trzy tysiące!

Gabriel Seweryn zyskał popularność dzięki udziałowi w programie Królowe życia, gdzie pokazywał swój pełen zawirowań związek z Rafałem Grabiasem.

Patrząc na to, co przytrafiało się Gabrielowi, można wyciągnąć wniosek, że prześladuje go niezwykły pech. A to psychofan nie dawał mu spokoju, a to padł ofiarą złodziei.

Ostatnio z kolei został oskarżony przez Rafała o zdrady i oszustwa.

Zobacz także: Gabriel i Rafał o kryzysie w 19-letnim związku: "Życzymy takiej wytrwałości parom heteroseksualnym"

To jednak nie koniec dramatów w życiu projektanta futer z Głogowa. Były uczestnik Królowych życia twierdzi, że bardzo zawiódł się na... Magdzie Gessler. W komentarzach pod jednym z jej postów oskarża ją o to, że pożyczyła od niego futro i nie oddała (zachowujemy oryginalną pisownię):

Witam cię Magda z tej strony Gabriel Seweryn około 10 grudnia wziąć ode mnie byłem wartości 3000 zł chciałeś uszy dla swojego przyjaciela futro prezencie ani nie uczyłaś futra ani się ze mną nie spotkać bo nie miałeś na to czasu ani nie oddałaś mi byłemu dzwonię do ciebie piszę a ty nie zbywasz

Czuję że tak za dwa dni za trzy dni bo nie wiesz gdzie to gosposia położyła a że zaraz mi dowiozą do słodko słony aże tak aże siak czy ty masz troszeczkę honoru jak tak można jak tak można ludzi traktować zastanów się nad soba - pisze rozemocjonowany Gabriel.

Post jest tak nieskładny, że można mieć problem ze zrozumieniem treści, jednak wykonaliśmy dla Was ten wysiłek. Wygląda na to, że Gabriel twierdzi, iż 10 grudnia wypożyczył Magdzie futro za trzy tysiące złotych, aby pokazała je przyjacielowi, któremu chciała w prezencie podarować podobne. Jednak od tamtego czasu nie złożyła zamówienia na uszycie futra, za to tamtego nie oddała. Z relacji Gabriela wynika, że Gessler go zbywa i sama nie wie, gdzie jest futro.

Celebryta ostrzega Magdę, że jeśli nie odda futra, nagra o niej Instastories.

Chcesz to jeszcze mogę dorzucić do tego zdjęcia konwersacji naszej wspólnej myślę żemedia się tym bardzo zainteresują jaka jesteś słowna w stosunku do innych ludzi że traktujesz innych jak gó*no Ja się nie czuje jak gówno więc sobie nie życzę i żądam zwrotu mojego byłemu bo jak nie to zrobić dzisiaj insta story odnośnie całej zaistniałej sytuacji - zapowiada.

Myślicie, że Gabriel doczeka się reakcji ze strony Gessler?

Pudelek ma już własną grupę na Facebooku! Masz ciekawy donos? Dołącz do PUDELKOWEJ społeczności i podziel się nim!