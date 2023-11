Gabriel Seweryn przed śmiercią informował o bankructwie. "Chcę coś zmienić w swoim życiu"

We wtorek media obiegła informacja o śmierci Gabriela Seweryna z "Królowych życia" . 56-latek trafił do szpitala z objawami bólu w klatce piersiowej. Choć początkowo myślano, że stan jego zdrowia się poprawia, doszło do zatrzymania krążenia . Śmierć mężczyzny potwierdziła rzeczniczka Głogowskiego Szpitala Specjalistycznego. Oficjalna przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona .

Ostatnie miesiące nie były dla Seweryna zbyt łatwe. Mężczyzna był zmuszony do zamknięcia swojego odzieżowego biznesu , po czym udał się do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie, gdzie zarejestrował się jako bezrobotny .

Gabriel Seweryn z "Królowych życia" planował otworzyć własny salon

Od zawsze kochałem to, co robiłem, i nadal kocham to, co robię, jednakże coś we mnie umarło. Jestem zatrwożony. Wypaliłem się zawodowo - wyznał wówczas na Instagramie.