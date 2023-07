Gabriel Seweryn z "Królowych życia" PADŁ OFIARĄ WANDALIZMU. Internauci: "Chyba chodzi o cierpienie zwierząt" (WIDEO)

Wandale obrzucili pracownię Gabriela Seweryna jajami

Gabriel Seweryn podzielił się z fanami na Instagramie niecodziennym widokiem, który zastał przed wejściem do swojej pracowni. Drzwi i okna zostały obrzucone jajkami. Projektant nie gryzł się w język i szczerze powiedział, co o tym sądzi.

Co ja komuś zrobiłem? Że sobie żyję? Że jestem? Co to jest w ogóle? Patrzcie, jacy ci ludzie są beznadziejni. Tragedia - powiedział projektant na nagraniu.

Pod postem celebryty pojawiła się ogromna liczba komentarzy. Niektórzy internauci starali się go pocieszyć, inni zaś zwracali uwagę na to, że tworzy projekty, wykorzystując naturalne futra.

Być może ktoś miał na myśli futra ze zwierząt i to, co za tym idzie; To chyba chodzi o cierpienie zwierząt; Przestań szyć ciuchy ze zwierząt, to ludzie zaczną Cię szanować; Myślę, że to obrońcy zwierząt - pisali internauci.