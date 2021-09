Gala MET 2021. Córka Madonny w skąpej kreacji prezentuje owłosione pachy i wystawia język (ZDJĘCIA)

Mimo wszelkich predyspozycji do zostania pierwszoligową celebrytką Lourdes Leon zdecydowała się obrać nieco inną ścieżkę niż jej sławna mama. Córka Madonny długo trzymała się z dala od wystawnych hollywoodzkich przyjęć, usiłując prowadzić najbardziej "zwyczajne" życie, jakie w jej przypadku było w ogóle możliwe. Z czasem okazało się jednak, że Lourdes odziedziczyła po rodzicielce naturę skandalistki...

W poniedziałkowy wieczór Lourdes Leon nie mogło zabraknąć na najgłośniejszym wydarzeniu sezonu, nazywanym szumnie "Oscarami mody" - MET Gali. Co ciekawe, dla 24-latki był to debiut na słynnej imprezie organizowanej przez Annę Wintour w Metropolitan Museum of Art.