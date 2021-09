Gala MET 2021. "Kowbojka" Jennifer Lopez u boku Bena Afflecka eksponuje swoje "walory" w brązowej sukni Ralpha Laurena (ZDJĘCIA)

Dzień po gali VMA J.Lo, na której gwiazda zaprezentowała się w sznurowanej mini (bez bielizny), 52-latka przyodziała elegancką kreację z "twistem", dostosowując się do tematu imprezy. Celebrytka postawiła na brązową suknię projektu Ralpha Laurena z ogromnym dekoltem i rozcięciem pozwalającym jej "grać nogą". "Amerykański" look Lopez uzupełniła pierzastym bolero, skórzanym paskiem, oryginalną biżuterią oraz kowbojskim kapeluszem. Dopełnieniem stylizacji były srebrne szpilki DSW pochodzące z jej autorskiej kolekcji. Po zejściu z czerwonego dywanu do piosenkarki dołączył Ben Affleck, z którym zapozowała do kilku zdjęć.