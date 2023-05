Gala MET 2023. Bezcenna reakcja dziennikarki podczas pożegnania z Anną Wintour. Nagranie jest hitem sieci! (WIDEO)

Howgh 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Na szczęście w korpo taki model zarządzania jaki ona prezentuje przechodzi do lamusa. Tez miałam „przyjemność” z takimi wyniosłymi babami VP i CFO które miały wywalone ego w kosmos, tylko jakoś się to nie przekładało na wyniki i wiecznie wszystko nerwowo. Potrafiła taka przyjść jak królewna w środku zamknięcia miesiąca kiedy i tak się robiło nadgodziny, i coś tam jeszcze dorzucić-i to nic pilnego, tylko coś co mogłoby poczekać z argumentem „bo ona chciałaby to mieć dzisiaj gotowe”. Jak zapytałam jak to realnie widzi bo dzisiaj x i y jest do skończenia w trybie pilnym, to foch. Obecnie jest lepiej, i oceniają się obie strony-i jak coś tam się nie zgadza to HR-wkraczają a poza tym na rynku jest o wiele łatwiej o pracę i nikt nigdzie nikogo na siłę nie trzyma.