Gala Mistrzów Sportu 2021. ZNAMY ZWYCIĘZCĘ!

Zobacz także: Piłka nożna. To początek ery Roberta Lewandowskiego? Rok 2020 należał do Polaka!

Rok 2020 mimo trudnej sytuacji na całym świecie obfitował w wyjątkowe wydarzenia sportowe, podczas których Biało-Czerwoni odnosili sukces za sukcesem na arenie międzynarodowej. Nie da się więc ukryć, że w tym roku rywalizacja o tytuł Najlepszego Sportowca była niebywale zacięta , a faworyta do zwycięstwa trudno było wytypować. Do walki o tytuł Czempiona stanęli bowiem:

Chciałbym podziękować za tę nagrodę. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jaki to był rok. Jak ciężko było nam wrócić do sportu, znaleźć motywację, wyzwania, które spowodują, że rok 2020 skończy się wspaniałym i niewiarygodnym. Z drugiej strony zdaje sobie sprawę, że oczekiwania rosną z każdym zwycięstwem. Wejść na sam szczyt to jest jedno, ale utrzymać się na nim to drugie. (...) Chciałem podziękować mamie i tacie, którzy wspierali mnie i wspierają dalej. Mój tata nie mógł zobaczyć nigdy mojego meczu na żywo. To dla chłopaka, który dorasta, był ciężki czas. Byłem nastolatkiem i spotkało mnie wiele przykrych chwil, ale wiedziałam, że nie mogę się poddać. Moja żona pomogła mi wejść na kolejny szczyt, mogłem pokonać kolejne bariery - mówił Lewandowski, dziękując za statuetkę.