Gala Mistrzów Sportu 2023. Znamy tegorocznego ZWYCIĘZCĘ!

Dona4

A mnie zrobiło się smutno podczas przemówienia Katarzyny Wasick - wicemistrzyni świata w pływaniu, która prosiła, żeby zgłosił się do niej jakiś sponsor, by mogła dalej trenować i przygotowywać się do zawodów. To jest skandal, że sportowiec musi prosić się o takie podstawowe rzeczy. Gdzie jest państwo, gdzie jest związek pływacki? A oni obiecują piłkarzom milionowe premie a Lewandowski, Krychowiak i inni koszą miliony za ciągłe porażki.