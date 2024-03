Gdyby była mężczyzną, zarabiałaby więcej? Olivia Colman prawi o nierównościach płac w Hollywood

Olivia Colman o nierówności płac

Laureatka Oscara za rolę w filmie "Faworyta" oraz gwiazda popularnego serialu "The Crown" wielokrotnie zabierała swoje stanowisko w sprawie nierówności płac pomiędzy płciami w Hollywood . Nie inaczej było podczas jej ostatniej rozmowy z Christiane Amanpour, prowadzącą "The Amanpour Hour". W trakcie programu Colman zwróciła szczególną uwagę na utrwalone uprzedzenia dotyczące płci w przemyśle filmowym.

Nie zaczynajmy od dysproporcji w wynagrodzeniach, ale aktorzy płci męskiej otrzymują większe wynagrodzenie, ponieważ kiedyś mówili, że przyciągają publiczność. W rzeczywistości nie jest to prawdą od dziesięcioleci, ale nadal lubią wykorzystywać to jako powód, by nie płacić kobietom tyle samo, co ich męskim odpowiednikom — stwierdziła Olivia Colman.