Firma, z którą współpracuje George Clooney, wykorzystuje DZIECIĘCYCH PRACOWNIKÓW. "Jestem szczerze zdumiony i zasmucony "

George Clooney jest znany jako jeden z najprzystojniejszych aktorów Hollywood . Jako bożyszcze kobiet na całym świecie nie spieszyło mu się do ustatkowania i uchodził za "wiecznego kawalera".

Nie dziwi zatem fakt, że ostatnie doniesienia o firmie, z którą współpracuje aktor, bardzo go zaniepokoiły. Według śledztwa przeprowadzonego przez U.K. Channel 4 w serii dokumentalnej Dispatches, na gwatemalskich farmach dzierżawionych przez Nespresso i Starbucks zatrudniane są dzieci.

Byłem szczerze zdumiony i zasmucony, kiedy usłyszałem o tych doniesieniach - napisał George w oświadczeniu dla USA Today. Ewidentnie spółka ta i jej zarządcy mają wiele pracy do wykonania. I zapewniam, że tak się stanie .

Clooney od wielu lat był członkiem zarządu Nespresso do spraw Zrównoważonego Rozwoju . Trudną sytuację farmerów i nieletnich pracowników zna "od środka", ponieważ od 12. roku życia pracował na farmie tytoniu . W swoim oświadczeniu dodał, że jest zadowolony z tego, co udało mu się osiągnąć przy współpracy z producentem kawy.

Nasza firma ma zero tolerancji wobec tego typu praktyk - zapowiedział dyrektor naczelny Guillaume Le Cunff. Zareagowaliśmy natychmiast i prowadzimy dochodzenie w tej sprawie. Dopóki nie zostanie ona wyjaśniona, nie będziemy korzystać z farm, co do których istnieje podejrzenie wykorzystywania pracy dzieci.