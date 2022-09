George i Amal Clooney w szampańskich nastrojach wychodzą z włoskiej restauracji w Nowym Jorku (ZDJĘCIA)

George Clooney, który przed laty uchodził za zatwardziałego kawalera, od 2014 roku jest oddanym mężem pięknej i inteligentnej prawniczki o libańskich korzeniach. Amal Clooney skutecznie rozproszyła obawy George'a o to, czy nadaje się do rodzinnego życia. Pięć lat temu para powitała na świecie bliźnięta - Alexandra i Ellę. Wpoczątkowym okresie życia pociech para sporadycznie pojawiała się publicznie, wyjścia na eventy i imprezy ograniczając do minimum. Teraz jednak przyszła w końcu pora na randki i wypady tylko we dwoje.