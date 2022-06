Georgina Rodriguez w skąpym bikini pręży ciało na luksusowym jachcie Ronaldo (ZDJĘCIA)

Ania 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Jej trudno jej utrzymać szczupła sylwetkę. Oglądałam jeden odcinek tego serialu o niej i ona po prostu kocha jeść, jedzenie jest dla niej jak narkotyk. Ja mam tak samo, to nie jest tylko fizyczny głod, że czuje się ssanie w żołądku, tylko głod powoduje lęki, traci się poczucie bezpieczeństwa jak się nie zje czegoś dobrego, nie nagrodzi się jedzeniem, plus obżeranie się ze stresu. Ja też tak mam. Schudłam ostatnio 5 kg, chodzę na siłownię 4 razy w tygodniu, da się, ale czasami chce mi się wyć lub rzucać czymś w ścianę. To jak alkoholikowi zabrac wódę. Serio.