Georgina Rodriguez w zatrważającym wyznaniu o prześladowaniach dzieci Ronaldo: "Były REGULARNIE BITE"

Georgina Rodriguez o przemocy, której doświadczyły jej dzieci

Wyjaśniam im, że nigdy nie należy zostawiać jedzenia, a jeśli zostawią część obiadu, uznają to za popołudniową przekąskę lub kolację. Jeśli to nie wystarczy, pokazuję im filmy z głodującymi dziećmi i tłumaczę im, że jeśli będą się upierać, by nie jeść tego, co zostało im przygotowane, to z nimi może stać się to samo - mówiła.