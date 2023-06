Georgina Rodriguez zrobiła Sarze Boruc niespodziankę! Wiele pań o tym marzy... (FOTO)

Sara Boruc kilka lat temu postanowiła wyruszyć na podbój branży modowej i założyła własną markę modową The Mannei. Od tamtej pory ukochana Artura Boruca konsekwentnie dąży do stworzenia modowego imperium, co rusz wypuszczając w świat kolejne projekty. Celebrytka ma nawet na koncie kilka branżowych sukcesów - w ciuszkach z sygnowaną jej nazwiskiem metką publicznie pokazywały się już m.in. Kendall Jenner, Hailey Bieber, Alessandra Ambrosio czy Gigi Hadid. Kilka miesięcy temu w płaszczu The Mannei pokazała się również żona rosyjskiego oligarchy, co ściągnęło wówczas na Boruc falę krytyki.