Gerard Pique z GOŁĄ KLATĄ tuli się do następczyni Shakiry. Fani oburzeni: "Pomyśl o swoich dzieciach!" (FOTO)

Gerard Pique i Shakira niby już zdążyli sobie wszystko wyjaśnić i zgodnie zadecydować o podziale opieki nad synami, jednak najwyraźniej medialny konflikt z ich udziałem jeszcze się nie zakończył. Tak przynajmniej zdają się twierdzić internauci, którzy masowo zaatakowali Gerarda, gdy ten tylko odważył się podzielić ze światem kolejnym selfie ze swoją nową ukochaną , Clarą Chią Marti , dla której to miał rzekomo zostawić matkę swoich dzieci.

Nowe selfie Gerarda Pique z ukochaną

Na stosunkowo przyjemnym zdjęciu widzimy nagie ramię i obojczyk Gerarda tulącego się bez koszulki do nieco spłoszonej Clary Chii . Za opis fotografii posłużyło zakochanym wyłącznie pomarańczowe serduszko. Żadnych tłumaczeń, żadnych hashtagów. Internauci i tak dopowiedzieli sobie kontekst.

Pomyśl o swoich dzieciach. One też kiedyś zobaczą to zdjęcie . Jak myślisz, jak poradzą sobie z faktem, że ich ojciec wstawiał wspomnienia z migdalenia się z inną kobietą, gdy ich matka próbowała nawigować przez ból porzucenia i separacji? (…) Mam nadzieję, że uda ci się w końcu znaleźć spokój, nie tylko w relacji z Shakirą i dziećmi, ale też ze sobą samym.

Zaskakująca publikacja. Nie jestem pewna, jak interpretować to zdjęcie. Skoro chcą pokazać, jak to dalej są razem szczęśliwi, dlaczego ona wygląda na przestraszoną, a on na niewyspanego?