Gerard Pique jednak NIE ROZSTAŁ się z nową dziewczyną? Paparazzi sfotografowali ich na romantycznej kolacji (ZDJĘCIA)

Shakira i Gerard Pique przez lata wydawali się idealnie dobraną parą, ale, jak to w świecie show biznesubywa, prawda okazała się zupełnie inna. Kilka miesięcy temu piosenkarka potwierdziła rozstanie z piłkarzem, po tym, jak hiszpańskie media donosiły, że były gracz FC Barcelona zdrada ukochaną. Nie trzeba było długo czekać na zdjęcia z domniemaną kochanką, którą okazała się modelka Clara Chia Marti. Para została sfotografowana między innymi na weselu przyjaciół, a później kilkukrotnie byli widywani razem.

Kilka dni temu hiszpańska "Marca" poinformowała jednak, że to koniec sielanki, bo para nie jest już razem. Informator miał wyjawić, że Chia nie poradziła sobie z medialną presją i nie wytrzymała nękania fotoreporterów, którzy nie odstępowali jej ani na krok. Kryzys miał przechodzić również Pique, na którym to ponoć odbiło się rozstanie z Shakirą. Dodatkowo Gerarda miała przybić informacja o tym, że jego była ukochana zabiera dzieci do Stanów Zjednoczonych.