Gerard Pique martwi się o kontakty z synami. "Shakira znacznie mu to UTRUDNIŁA"

Lena 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jakie mściwe? Kobieta jest kobieta na jej barach lezy zarabianie kasy, wychowywanie dzieciaków a facet myśli ze jak się rozchodzą to weekendy zabaw na basenie, wyskok do kina, do zoo wystarczy by wychować dziecko. Nie. To matka jest zostawiona z całym bagażem. Ojciec bierze dzieciaki tylko na przyjemności. I potem baby mówią ale ona mściwa. Nie baby nie są mściwe tylko baby ściagają różowe okulary jak zostają same. I wtedy dochodzi do nich, jaka to ciężka praca z tymi dziećmi, żeby ich wychować i jakieś wartości wpoić