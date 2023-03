Gerard Pique opowiada o życiu po rozstaniu z Shakirą! "Robię to, CO CHCĘ! Wiem, jak chronić swoje szczęście"

Mini 12 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Współczuje dzieciom ojca. Dobrze, ze maja mądra matkę. A nawiasem mówiąc, co ona widziała w kimś tak bardzo od niej odmiennym. Przecież on plecie jakieś brednie. Dojrzali i mądrzy ludzie przyznają się do słabości i zdrady, przepraszają ze kogos zranili aczkolwiek oświadczają, ze nie żałują rozstania i kochają nowych partnerów… to co on plecie jest ukazuje jak jest beznadziejny