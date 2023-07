Gerard Pique UPOKORZONY w klubie przez fanów (?) Shakiry! Tak zareagowali, gdy piłkarz stanął na scenie (WIDEO)

Choć rodzice Sashy i Milana ogłosili rozpad trwającego przeszło 12 lat związku już ponad rok temu, ich stosunki wciąż nie należą ponoć do najlepszych. Niedawno zagraniczne media donosiły, że Shakira nie zgodziła się na przedłużenie pobytu synów w Barcelonie - mimo iż rodzina Pique wystosowała do niej taką prośbę w związku ze ślubem brata piłkarza. Sporo emocji wzbudza też, delikatnie mówiąc, chłodny stosunek gwiazdy do kochanki sportowca, Clary Chii Marti. Kolumbijka nie chce, by Pique spotykał się z nową partnerką w obecności ich synów. Nauczyła też ponoć chłopców nazywać kobietę "pracownicą tatusia", co ma wyjątkowo uwłaczać Clarze.