Gerard Pique wspomniał o Shakirze w nowym wywiadzie! Fani są podzieleni...

Gerard Pique wspomniał o Shakirze w nowym wywiadzie

Od jakiegoś czasu Gerard Pique nie ukrywa już swojego związku z Clarą Chią Marti - niedawno para została na przykład przyłapana podczas wspólnego spaceru. Wygląda jednak na to, że piłkarz nie zamierza wymazywać z pamięci Shakiry , z którą wciąż łączy go przecież dwójka wspólnych pociech. Ostatnio Pique udzielił wywiadu tiktokerowi Johnowi Nellisowi, który publikuje w sieci nagrania o tematyce sportowej. W pewnym momencie rozmowy z influencerem piłkarz wspomniał o byłej partnerce...

Gerard Pique mówi o Shakirze w wywiadzie, a fani debatują w komentarzach

Każdy, kto myśli, że Ronaldo jest sławniejszy od Shakiry, musi się zbadać, Wszyscy wiemy, że to Shakira; Jasne, że to Shakira; Ma Ronaldo i Messiego, więc to nie Shakira, to Ronaldo; Ronaldo jest najbardziej znaną osobą na planecie, każdy go zna; Ronaldo jest najpopularniejszy w social mediach; Ronaldo jest sławniejszy od Shakiry; Shakira jest bardziej znana niż ktokolwiek w jego telefonie - pisali internauci.