Gerard Pique zabrał 23-letnią dziewczynę do RODZICÓW! Już zaakceptowali nową synową? (ZDJĘCIA)

ann*** 17 min. temu zgłoś do moderacji 14 3 Odpowiedz

Niestety chłop podązyl za instynktem, a ze moze bo znany i bogaty to tak to wlasnie wyszlo. Trzeba sie pogodzic z tym, ze wiekszosc facetów wali żony po rogach jak może, jak się innym kobietom w miare podoba albo jak ich stać. Niestety ale taka jest wstrętna prawda. Istnieją jednostki wierne, ale to są wyjątki. Czesto zdrady nie wychodzą po prostu na jaw, i taki facet zgrywa odpowiedzialnego meza i ojca, tkwi w fikcyjnym malzenstwie a do kochanki wypisuje poematy i ja zwodzi... I czy to bedzie mlodsza czy starsza, tak niestety jest...