Ghislaine Maxwell opowiedziała ZZA KRAT o swojej relacji z księciem Andrzejem: "Jest moim PRZYJACIELEM, bardzo mi bliskim. ZALEŻY MI NA NIM"

ewa 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No to zrobila mu przysługę ta wypowiedzią , na pewno jest jej wdzięczny za ta przyjaźń.Wspomne ze nie prowadził procederu pedofila tylko ze podstawiła mu się 17 latka wyglądająca na 20 i sama chętna bardzo była zadowolona pozując do zdjęcia z nim i mama