Gibka Maja Sablewska ćwiczy jogę z OSWOBODZONYM BIUSTEM: "Nie byłabym sobą, gdybym nie pokombinowała" (FOTO)

Mimo wielu przeszkód Maja Sablewska po latach w końcu awansowała do rangi celebrytki. W międzyczasie realizuje się też jako influencerka, a jej profil na Instagramie śledzi niemal pół miliona fanów. Swego rodzaju tradycją stało się też to, że na większości zdjęć pozuje w negliżu , szczególnie chętnie eksponując piersi oraz pośladki.

Nie inaczej jest tym razem, a wszechstronna Maja pochwaliła się właśnie, jak ćwiczy jogę z oswobodzonym biustem. Na drugim ze zdjęć co prawda założyła już bluzkę, jednak chyba nikogo nie dziwi to, że w pierwszym przypadku zrezygnowała z biustonosza. Widać to po licznych komentarzach, w których głosy zachwytu internautów przeplatają się z cichym, lecz niezwykle wyraźnym "po co?".