Gigi Hadid i Bradley Cooper "przyłapani" NA RANDCE! (FOTO)

Nic zatem dziwnego, że od czasu do czasu stajemy się naocznymi świadkami różnych konfiguracji, o których zapewne nikt z nas nigdy nawet by nie pomyślał. Amerykańskie tabloidy donoszą o narodzinach uczucia między gwiazdami dużego formatu . Jeśli plotki znajdą swoje potwierdzenie, możemy być pewni, że Gigi Hadid i Bradley Cooper zostaną jedną z najgłośniejszych par światowego show-biznesu .

Gigi Hadid i Bradley Cooper w przeszłości byli związani ze znanymi osobami

Popularna modelka i aktor filmowy spotkali się ze sobą w czwartkowy wieczór. Udali się na kolację do modnej restauracji Via Carota. Paparazzi uchwycili ich na jednej z nowojorskich ulic tuż po opuszczeniu lokalu. Nie dali po sobie poznać, że łączy ich coś więcej, nie wymieniając się nawet spojrzeniami. Na dodatek towarzyszył im ochroniarz Bradleya, co raczej nie sprzyjało budowaniu romantycznego nastroju. Wsiedli jednak do tego samego auta, odjeżdżając w znanym tylko im kierunku. Reszta wieczoru pozostanie wyłącznie ich słodką tajemnicą...