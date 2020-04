Gigi Hadid i Zayn Malik planowali dziecko już od dawna? "Chcieli być RODZINĄ"

Gigi Hadid i Zayn Malik od lat rozgrzewają amerykańskie portale plotkarskie. Początki związku pary sięgają jeszcze 2015 roku, jednak w międzyczasie kilkukrotnie doszło do nagłych rozstań i równie spektakularnych powrotów. Tak też się stało na początku tego roku, gdy modelka i były członek One Direction ogłosili, że dali sobie kolejną szansę.





Walka o łączące ich uczucie chyba się opłaciła, bo relacja pary właśnie wkracza na kolejny poziom. Jak donosił we wtorek serwis TMZ, Gigi i Zayn spodziewają się pierwszego dziecka. Zgodnie z informacjami portalu, modelka ma być już w piątym miesiącu ciąży, a piosenkarz dba o jej dobre samopoczucie i jest wyraźnie podekscytowany nową rolą.





Od kiedy TMZ ogłosiło informację o ciąży Gigi Hadid, do tabloidów zaczęły napływać kolejne doniesienia na temat szczegółów z życia pary. Jak donosi Us Weekly, para chciała założyć rodzinę już od czasu pamiętnego powrotu do siebie na początku tego roku. Ich decyzja o zostaniu rodzicami nie była więc przypadkiem, a jedynie realizacją wspólnych planów.





Gigi jest podekscytowana na myśl o zostaniu mamą. Ona i Zayn bardzo się kochają, od zawsze chcieli być rodziną - twierdzi informator tabloidu.





Z kolei źródło Entertainment Tonight donosi, że para chciała zachować błogosławiony stan modelki w sekrecie. Niestety, jak widać, nie wszystko poszło zgodnie z planem.





Gigi przekazała radosne wieści tylko rodzinie i bliskim przyjaciołom. Od kiedy ona i Zayn do siebie wrócili, stało się jasne, że nic się między nimi nie zmieniło. Od zawsze wiedzieli, że mają specjalną więź. Ich rodziny i oni sami są przeszczęśliwi - czytamy.





Dodatkowo Us Magazine postanowił na tę okoliczność odświeżyć niedawny wywiad Hadid dla magazynu i-D, w którym faktycznie zapewniała, że chciałaby w przyszłości zostać żoną i matką. Dywagowała też na temat tego, że nie jest pewna, czy praca w modelingu jest tym, co chciałaby robić do końca życia.





Czas leci, dojrzewam i kiedyś chciałabym założyć rodzinę. Bycie modelką nie jest moim najważniejszym celem w życiu. Uwielbiam kreatywną stronę mody, bo daje poczucie spełnienia. Uwielbiam ludzi, z którymi współpracuję, ale kto wie? Może zostanę panią domu na pełen etat - dumała w rozmowie z gazetą.





Myślicie, że Gigi i Zayn sprawdzą się teraz w roli rodziców?