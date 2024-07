Gimper spotkał się w sądzie z Lil Masti. W tym czasie udawała, że jest w Dubaju: "Aniela najprawdopodobniej posiada umiejętność TELEPORTACJI"

Jak zapewne niektórzy z was pamiętają, swego czasu na moim kanale youtubowym ukazał się film zatytułowany "Kto krzywdzi dzieci influencerów" i ten film przez około godzinę podejmował próbę znalezienia odpowiedzi na to pytanie, przy okazji konsultując temat z influencerami, psychologami i prawnikami - mówił Gimper. Konkluzja była taka, że popularni twórcy publikując w sieci wizerunek swoich dzieci wystawiają je na pewne ryzyko. Część tego materiału poświęcona była Anieli Bogusz z racji iż na tle innych influencerów w Polsce charakteryzowała się wyjątkową intensywnością ze szczególnym zaangażowaniem marek finansujących ten wesoły okres w jej życiu, co stało się przyczyną do analizy jej zachowania na tle moralnym, czy aby na pewno tego typu zachowania w połączeniu z narażaniem dziecka na ryzyko są w pełni w porządku. Film został usunięty, a przez swoje rozważania zostałem przez Anielę Bogusz pozwany.