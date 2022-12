Globtroter Piotr Gąsowski relacjonuje przygody w USA: "Policyjne światła, kolejne zatrzymanie, ręce na kierownicy"

We wtorek na Instagramie Gąsowskiego pojawiło się multum relacji z rozpoczynającej się podróży do Stanów Zjednoczonych. Pierwszą niespodzianką, czekającą na prezentera, było opóźnienie lotu o trzy godziny . Jak się później okazało, w zanadrzu czekały na niego kolejne, o wiele poważniejsze problemy. Po wylądowaniu na obczyźnie 58-latek został zatrzymany przez straż graniczną .

Nie uwierzycie, co mi się przydarzyło... Immigration w Miami, USA zatrzymało mnie na wyjaśnienia. Problem w tym, że nie wiem o co chodzi. Jestem w Stanach często, nie jestem przemytnikiem, nie należę do grupy przestępczej, nie wiem... mam dość! - relacjonował oburzony, nagrywając swoje przemyślenia w miejscu, w którym było to niedozwolone. Puścili, nie wyjaśnili dlaczego zatrzymali. Co było nie tak? Nie wiem, kazali mi się uspokoić, ale ja byłem spokojny. Powiedziałem tylko, że nie rozumiem powodu zatrzymania - dodał.