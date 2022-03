Glorianka SIŁĄ PRZYTRZYMYWAŁA ŻÓŁWIA podczas kąpieli na Malediwach: "To jest mój błąd"

Usunęłam ten filmik z żółwiem. Byłam tak podekscytowana, że go zobaczyłam. Napisaliście mi, że nie wolno go tak trzymać. Przytrzymałam go przez chwilę, on sam do mnie podpłynął, ale to dzikie zwierzę i macie rację. Nie ma tematu, wybaczcie, to jest mój błąd - przyznała na InstaStories.