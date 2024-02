Głośny ROMANS na królewskim dworze. Król Karol podjął RADYKALNĄ decyzję

Stachu 50 min. temu zgłoś do moderacji 13 15 Odpowiedz

Panie prezydencie Andrzeju Dudo, podobno jest pan patriotą i wiadomo, że lubi pan przemawiać. Czy mógłby pan przemówić do rozsądku tym rodakom, którzy kibicują polskim sportowcom, żeby zaprzestali ohydnego procederu bezczeszczenia flagi narodowej? Często można zaobserwować, że nazwy miast, miasteczek, a przed wszystkim rozmaitych wioch są wypisywane na fladze. Flaga ma określone proporcje i kolory. Nie wolno po niej smarować, tak jak nie wolno umieszczać na krzyżu innych rzeczy niż figurka Jezusa z Nazaretu. Koniec, kropka, amen w pacierzu! Tym czasem obserwujemy w wykonaniu polskich wieśniaków festiwal demolki barw narodowych. Nikt inny na świecie nie próbuje ozdabiać swoich barw narodowych, a i nas, jakoś od czasów Małysza, pojawiła się taka moda. Ponieważ dekli u nas nigdy nie brakowało, to szybko się to rozprzestrzeniło i teraz jest problem, kto powinien się zająć tym tematem w pierwszej kolejności. Teraz akurat jest pan na nartach w Zakopanem i pewnie po powrocie trzeba będzie odpocząć w Juracie, a potem w Krakowie, ale gdyby był pan uprzejmy zrobić cokolwiek w sprawie ochrony barw narodowych, to byłoby conajmniej tak miło, jak po dostawie świeżutkich tortów i ciasteczek do kancelarii prezydenta.