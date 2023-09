GOATS. Gola i Wardęga zorganizowali uczestniczkom konkurencję z... podtapianiem i wyrywaniem włosów! Internauci: "GRUBE PRZEGIĘCIE"

Twórcy internetowi wiedzą, że by nie wypaść z przysłowiowej gry, muszą regularnie raczyć publiczność nowymi treściami i co rusz angażować się w kolejne projekty, które zainteresują widza. Wiadomo, że w grupie raźniej, więc gwiazdy internetu nierzadko łączą siły. Tak też zrobili Wojciech Gola, Sylwester Wardęga, Kacper Blonsky, Michał "Boxdel" Baron oraz Piotr "Izak" Skowyrski, tworząc GOATS. Projekt pięciu panów opiera się głównie na rywalizacji. Na subskrybowanym przez prawie 700 tysięcy osób kanale możemy znaleźć takie filmiki jak "7 pielęgniarek vs GOATS" czy "Fagata vs 18 mężczyzn".

W najnowszym odcinku pod wodzą wyżej wspomnianych zmierzyło się ze sobą 20 kobiet. Celem rywalizacji było wyłonienie pięciu najlepszych zawodniczek, które staną się reprezentantkami drużyny GOATS podczas gali Move Federation 2.

GOATS zorganizowali konkurencję, w której zmierzyło się 20 kobiet. Panie podtapiały się i wyrywały sobie włosy

Panie wzięły udział w kilku konkurencjach, które szczegółowo pokazano w trwającym prawie pół godziny filmie na YouTube. Trzeba przyznać, że zadania, które wykonywały, były wyjątkowo "pomysłowe". Młode kobiety musiały m.in. kopiąc piłkę, pokonać kilka napotkanych po drodze przeszkód, kopać do dmuchanej tarczy piłką na rzepy czy siłować się w parach o utrzymanie w rękach piłki. Ta ostatnia konkurencja wzbudziła zdecydowanie największe emocje, zwłaszcza że zdaje się, że nie było w niej zbyt wielu zasad...

Podtapianie jest dozwolone - oznajmił przed tym, zanim panie zaczęły walczyć, Sylwester Wardęga, dodając:

Natomiast, jeżeli ktoś będzie podtapiał powyżej 20 sekund, to wyciągamy, ratujemy.

Trzeba przyznać, że starcia kobiet wyglądały naprawdę niebezpiecznie.

Co tu się dzieje?! Ej, ona ją dusi! - komentowali oglądający z boku pierwszą walkę twórcy GOATS.

Równie przerażone były czekające na swoją kolej pozostałe uczestniczki:

Straszne to jest - stwierdziła jedna z zawodniczek, patrząc na to, co działo się w zbiorniku z wodą.

W pewnym momencie starcie przeniosło się na ląd, gdzie było tylko gorzej. Rywalki zaczęły się najzwyczajniej w świecie bić. Było na tyle brutalnie, że na ekranie pojawiła się informacja: "To starcie jest za ostre na YouTube, znajdziecie je na naszym IG".

Uczestniczka, która przegrała walkę o piłkę, została wyjątkowo poturbowana. Uciepiały m.in. jej doczepione włosy.

Ej, ale ona mnie tak topiła, że masakra. Wszędzie mam wodę, piach. To nie jest w porządku - mówiła roztrzęsiona.

To było strasznie mocne. (...) Jak zobaczyłem, że ona wkłada jej głowę w ziemię, to chciałem już to przerwać - skomentował sytuację Gola.

Mimo to kolejne walki odbyły się jak gdyby nigdy nic. Jedynie jedna z kobiet zrezygnowała:

Oddaję walkowerem - stwierdziła.

Mimo że organizatorzy na czele z Wardęgą próbowali ją przekonać, postawiła sprawę jasno:

Nie chcę, chłopaki, naprawdę. Już dużo widziałam. Boję się o jakieś kontuzje. Nie chcę próbować.

Internauci miażdżą najnowszy odcinek GOATS. "Zezwierzęcenie"

To, co pokazano w najnowszym odcinku GOATS wzbudziło skrajne emocje wśród internautów. Pod wideo zaroiło się od krytycznych komentarzy.

Nie rozumiem, jak można na to patrzeć i się śmiać. Chłopaki, lubię was, ale to, co pokazaliście w tym odcinku, było słabe. Cieszę się, że dziewczyny są mimo wszystko całe, gratulacje dla dziewczyny, która się wyłamała i jako jedyna zrezygnowała z tej patologii;

Przykro mi się zrobiło po tym odcinku. Wardęga widać niewyżyty. Czego to nie zrobicie dla wyświetleń? Brakowało tylko tragedii. Masakra;

To cud, że nikomu nie stała się krzywda. Strasznie patusiarski odcinek. Ciekawe, czy kanały commentary odpalą się, czy koleżków nie będą ruszać, bo gdyby to samo nagrał Kamerzysta, zaraz by zawrzało;

Ostatnia konkurencja to grube przegięcie;

Jakie potężne zezwierzęcenie... Szok;

Organizowanie walk z podduszaniem pod wodą, brawo. Nie jestem w stanie zrozumieć, że nikomu nie przyszło do głowy, że to może być niebezpieczne. Brawa dla koleżanki, która zrezygnowała;

Przynajmniej jedna tam normalna była, co zrezygnowała i zrozumiała, że nie trzeba się upokarzać Brawo dla tej Pani - grzmią zbulwersowani użytkownicy.

Myślicie, że GOATS się zreflektują?

