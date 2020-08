GOŁA KLATA Donalda Tuska i ubrana W BIKINI Kasia cieszą się rodzinnym czasem na plaży

Choć jakiś czas temu Donald Tusk postanowił porzucić polską politykę na rzecz spraw międzynarodowych i przeniósł się do Brukseli, robi co może, by nie zaniedbywać rodziny. Były premier, który na co dzień pracuje za granicą, każdą wolną chwilę w kraju stara się spędzać z najbliższymi.