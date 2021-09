Goła klata Patryka Vegi bryluje na premierze "Small World" u boku coraz młodszej małżonki (ZDJĘCIA)

LukaBandita 18 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Filmy Vegi są okrutnie naznaczone wulgarnością, pokazywaniem najgorszych ludzkich przywar. Pełne wulgaryzmów i epatowania prymitywnym słownictwem i nadmiarem mechanicznego i wulgarnego seksu. Kiedyś sądziłam, w swej naiwności, że ten reżyserzu ( SIC!), chce widzowi pokazać brudny świat po to, by chronić przed tą wulgarnością, by ja nawet przerysować w swych filmach. Po aferze ( która szybko ucichła z tą kakaową księżniczką) , gdzie można było posłuchać rozmowy pana reżyserzu z tą księżniczką, to niestety stwierdziłam, że Vega robi jednak dokumenty, nie fikcję. Tfu!