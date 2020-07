Góra śmieci w samym centrum Warszawy! Zobaczcie reakcję przechodniów (WIDEO)

Fuga 18 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

To ja z Mazur przywiozę śmieci do Warszawy, które oni tu zostawiają. Dziś szłam na piechotę, to jeden taki gnal, na mnie trabil, bo wyskoczył nagle z zakrętu aż go nadrzucilo, nie spodziewał się, że ktoś idzie. Gamon. Trzeba zwalniać na zakrętach. Uważać na drodze i mieć wyobraźnię. Jeżdżą furami a wyrzucają do rowu, butelki po napoju, z napojem, puszki, prezerwatywy, kubki tekturowe, nawet przy domu, pety wyrzucają, wymiotuja, załatwiają się. Podrzucaja zwierzaki. Brudasy. Bez kultury. Policjanci też śmieci do rowu wyrzucają a w lasach, w zaroslach jest wiele śmieci, gruz, wózki dziecięce, garnki, łóżka, na cmentarz wywalaja, do śmietnika, pampersy, butelki, brak słów...