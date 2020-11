Gorliwa katoliczka Maja "Frytka" Frykowska wspiera protestujące kobiety: "Każdy odpowie za swoje czyny PRZED BOGIEM"

Strajk kobiet. Gigantyczny tłum na ulicach Warszawy. Tak wyglądał protest "od środka"

Cudem Bożym jest życie. Poczęcie to cud. Płód jest życiem. Jestem osobą nawróconą i #chrześcijanką więc z punktu prawa Bożego #aborcja jest niedopuszczalna , ale po ludzku jestem kobietą i nie wiem jak zachowałabym się kiedy stanęłabym przed decyzją urodzenia chorego dziecka. Uważam, że problem, który nas bezpośrednio nie dotyczy, nie pozwala realnie ocenić danej sytuacji. Każdy z nas otrzymał od Boga wolną wolę i decyzję musi podejmować sam. Skoro Bóg dał nam takie prawo, to żaden inny człowiek nie ma prawa decydować za drugiego człowieka . Finalnie każdy odpowie za swoje czyny osobiście przed Bogiem. Czy w to wierzy, czy nie - czytamy na instagramowym profilu Mai.

W tej całej sytuacji zaobserwowałam nowe zjawisko. Dwie grupy mężczyzn. Jedni stali się bardziej empatyczni i dżentelmeńscy (dzisiaj pan otworzył mi drzwi, kiedy wychodziłam ze sklepu) oraz skrajnie chamscy i agresywni (też dzisiaj tego doświadczyłam). Jedno jest pewne, mądrzy mężczyźni wiedzą, że nie należy wkurzać kobiety. Dzisiaj mam poczucie, że tu nie tylko chodzi o aborcję, ale przede wszystkim o formę dialogu między kobietą a mężczyzną. Umiejętność prowadzenia dialogu jest bardzo ważna - komunikacja to podstawa!!! Ten dzisiejszy protest kobiet pokazuje naszą solidarność "macic", ale też ogromną bezradność i frustrację. A nam chodzi tylko albo aż o to, abyśmy czuły się wysłuchane, potrzebne, ważne, zaopiekowane i bezpieczne. Gdyby mężczyźni zechcieli zrozumieć kobiety i odwrotnie naprawdę mogłoby być pięknie. To od nas zależy, co dalej z nami będzie. Jedno jest pewne, że kiedy opadną emocje, nic już nie będzie takie samo. Czy wyciągniemy z tego jakieś wnioski? - pyta zatroskana Frytka.