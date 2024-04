Gorzkie słowa królewskiej ekspertki o Harrym i Meghan Markle: "Nie mają pojęcia, co dzieje się ze zdrowiem Kate"

Nowotwory w rodzinie królewskiej

Jak wynika z oficjalnych komunikatów, król Karol ma niebawem wrócić do pełnienia większości swoich obowiązków. Jak na razie ograniczył je do pracy nad państwowymi dokumentami. Sporadycznie spotykał się też z najważniejszymi politykami. W lutym fotoreporterzy uwiecznili jego spotkanie z brytyjskim premierem.

Życzymy Kate i rodzinie zdrowia i powrotu do zdrowia. Mamy nadzieję, że będą mogli to zrobić prywatnie i w pokoju - przekazali wówczas redakcji Vanity Fair.

Książę Harry i Meghan Markle są "odcięci od informacji"

Jak przekonują królewscy eksperci z USA i Wielkiej Brytanii, jedyne co Harry i Meghan mogą zaoferować opinii publicznej to koneksje z dworem. Problem w tym, że ich relacje z bliskimi są ostatnio wyjątkowo chłodne.

Prawdą jest, że wiemy, że Harry i Meghan są teraz odcięci od informacji. Nie mają pojęcia, co dzieje się ze zdrowiem Kate. Wygląda na to, że nie mają też pojęcia, co dzieje się z królem — dlatego nie mają nic do zaoferowania mediom - komentowała Maureen Callahan w rozmowie z GBN America.