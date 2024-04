W programie Agaty Młynarskiej jedna z kobiet stwierdziła, że "cesarskie cięcie, to nie poród". Internauci bezlitośni: "PORAŻKA"

Janka 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Rodziłam 23 lata temu naturalnie. To był koszmar!!! Do dzisiaj odczuwam skutki . Mimo że już wtedy chorowałam i powinnam mieć cesarkę to lekarz zdecydował inaczej. Ta Pani jak chce to niech rodzi ale tak jak ja po prawie 9 miesiącach lezenia rodziłam 15 godzin w bólach krzyżowych. Nie miałam siły przeć. Ledwo przeżyłam po krwotoku. Zawinił lekarz ale co się dziwić jak nawet kobiety mają takie podejście do porodu.szanowna Pani to nie średniowiecze!!!